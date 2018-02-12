В Гродно запустили первое в Беларуси радио без ведущих

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Гродненский новостной сайт s13.ru запустил одноименное бот-радио.

На нем ведется автоматизированное вещание с новостями, прогнозом погоды, курсами валют, заторами на улицах Гродно, музыкальным чартом по предпочтениям слушателей. Пока в тестовом режиме.

На сегодняшний день в начале каждого часа реализован функционал автоматического чтения новостей с периодическим объявлением числа слушателей-онлайн. Разработчики сказали, что начитка пока не идеальная: у робота есть проблемы с ударениями в некоторых словах, но они ежедневно улучшают свой словарь, чтобы речь «ведущих» стала максимально легкой для восприятия.


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Тэги: бот-радио S13 Город: Гродно

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