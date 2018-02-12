Украинские войска продвинулись за год на 10 км на Донбассе

В 2017 году украинские войска продвинулись вглубь подконтрольной пророссийским силам части Донецкой и Луганской областей более, чем на 10 километров, сообщает Нromadske.ua со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

«И 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров, улучшив свои позиции. Это факт», — сказал он.

Турчинов добавил, что пророссийские силы в прошлом году не захватили ни одного из населенных пунктов Донбасса. Он уверен, что на этой территории сейчас нет сил, которые могли изменить сложившуюся линию разграничения.