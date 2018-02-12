Белорусские теннисистки — четвертые. Кубок федерации обновил рейтинг

Женская сборная Беларуси покинула первую тройку лучших в мире после поражения от Германии.

В новом рейтинге Беларусь опустилась с третьего на четвертое место. Нашу страну потеснила Франция, чьи спортсменки победили бельгиек. Немки поднялись с шестой на пятую позицию.

Ближайшие матчи белорусские теннисистки сыграют в апреле — за сохранение в восьмерке сильнейших. Беларусь встретится с Австралией (13-е место в рейтинге), Италией (12), Словакией (11) или Румынией (10).

Первые места в рейтинге занимают Чехия и США. Из наших соседей в топ-20 только россиянки — 8 место и украинки — 15 место. Самый большой скачок у Словакии — плюс 5 позиций. В последнем матче словачки выиграли у россиянок. У украинок самое большое падение — минус 5 позиций.