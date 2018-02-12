Сыну Трампа прислали конверт с порошком — его жену госпитализировали

Конверт с белым порошком прислали неизвестные 40-летнему сыну президента США Дональду Трампу-младшему, сообщает Fox News.

Его вскрыла невестка президента Ванесса Трамп (до свадьбы — Хейдон), после чего ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений Нью-Йорка. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Супруги заключили брак в 2005 году, в семье пятеро детей. Старший сын президента занимается бизнесом. Его жена — бывшая модель.