13 февраля начинается досрочное голосование на местных выборах

13 февраля в Беларуси начинается досрочное голосование на выборах депутатов местных советов 28-го созыва.

Проголосовать досрочно можно будет по 17 февраля включительно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Чтобы получить бюллетень, избирателю необходимо предъявить паспорт либо водительское удостоверение. Военнослужащие срочной службы могут проголосовать по военному билету, госслужащие — по служебному удостоверению, студенты — по студенческому билету. Бюллетень выдадут при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида (при наличии в них фотографии), справки органов внутренних дел (для тех, кто потерял паспорт) и вида на жительство (для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Беларуси).

В зависимости от места жительства избирателю выдадут до трех бюллетеней — для избрания депутатов в соответствующие областной, базовый и первичный уровни советов.

В бюллетенях содержатся фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты в алфавитном порядке, а также их биографические данные. При голосовании необходимо поставить любой знак в квадрате справа от претендента, которого избиратель хотел бы видеть на посту депутата, либо в квадрате справа от слов «Против всех кандидатов».

В случае участия в выборах одного кандидата в депутаты в бюллетене будет предложено проголосовать «За» или «Против» него, поставив знак в соответствующем квадрате, отмечает БЕЛТА.

Основной день голосования — 18 февраля.