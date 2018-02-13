В Минске двое детей сильно пострадали, катаясь на тюбингах

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Проводится проверка по факту травмирования двух малолетних детей, которые в минувшую субботу получили травмы, катаясь с горок на тюбингах.

В Минске двое детей сильно пострадали, катаясь на тюбингах

Как сообщили в УСК по Минску, происшествия произошли в столице на Охотском переулке и в районе улицы Голодеда. Отмечается, что дети катались в местах, которые для этого не предусмотрены.

Пострадавшим 5 и 9 лет, оба получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы.

По информации следователей, в одном из случаев ребенок не удержал равновесие и ударился головой о землю, а в другом — мальчик на скорости врезался в сету дома.


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Тэги: дети детский травматизм катание с горки тюбинг Город: Минск

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