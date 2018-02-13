Уличенного в допинге японца выгнали из Олимпийской деревни

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В олимпийском Пхёнчхане зафиксирована первая положительная проба на употребление запрещенных препаратов — 21-летний японский шорт-трекист Кэй Сайто не прошел допинг-тест.

Уличенного в допинге японца выгнали из Олимпийской деревни

На данный момент специалисты антидопингового комитета не сообщают подробности и название препарата, который был обнаружен в организме спортсмена.

В то же время, в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) отметили, что в анализах японца было найдено запрещенное вещество — ацетазоламид, пишет ТАСС.

Ожидается, что сегодня представители японской делегации на Играх-2018 выступят с официальным заявлением по этому поводу.

Сайто незамедлительно был выселен из Олимпийской деревни.


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 допинг шорт-трек Персона: Кэй Сайто Город: Пхенчхан

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