«Били в лицо и угрожали выстрелить». Саакашвили опубликовал подробности задержания

На странице бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили появился короткий комментарий и видео по поводу его задержания и высылки из Украины в Польшу.

«Его били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета», — написано на странице.

По поводу задержания Саакашвили известный украинский журналист и народный депутат Мустафа Найем кроме всего прочего написал: «Это уродливый оскал трусливых и вороватых, которым не хватило яиц задержать в стране Клюева, остановить паразитирование Ахметова на энергетике и указать место клану Фирташа-Бойко. Им банально не хватило сил и ума даже на то, чтобы установить свои, равные для всех правила!»