Умер актер Дмитрий Соловьев

Умер российский актер Дмитрий Соловьев. По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание поджелудочной железы.

Наибольшую известность Дмитрий Соловьев приобрел за съемки в фильме «Нежный возраст». Режиссером картины выступил его отец — Сергей Соловьев. Сам он, кроме исполнения одной из главных ролей в фильме, выступил в качестве соавтора ее сценария.

Впервые Соловьев снялся в кино еще в 1991 году. Наряду с «Нежным возрастом» он также снимался в фильмах «Дом под звездным небом» и «Анна Каренина».

Последней работой Соловьева-младшего стала картина «Ке-ды», в которой он выступал в качестве продюсера.

Партнерша Дмитрия по «Нежному возрасту»а Ольга Сидорова рассказала Пятому каналу, что Соловьев умер от заболевания поджелудочной железы, которое могло возникнуть, как осложнение после перенесенного гриппа.

Отмечается, что Дмитрию было 43 года.