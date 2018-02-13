На месте падения Ан-148 найдены 1400 фрагментов тел погибших

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На месте падения Ан-148 в ходе поисковой операции найдены 1400 фрагментов тел погибших и 499 фрагментов потерпевшего катастрофу самолета.

Эксперты высказывают разные мнения по поводу возможного теракта на борту Ан-148

Спасатели и другие экстренные службы продолжают поисковую операцию — на месте происшествия работают более 1000 человек и свыше 200 единиц техники.

Напомним, днем в воскресенье, 11 февраля, в районе деревни Аргуново (Раменский район) разбился пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.


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Тэги: авиакатастрофа Город: Раменское

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