Германия: мы не удовлетворены реализацией Минских соглашений

Официальный Берлин выступил с заявлением по поводу трехлетия заключения Минских соглашений.

Как отмечается в заявлении Министерства иностранных дел ФРГ, «после трех лет мы не можем быть удовлетворены их реализацией».

В Берлине считают, что сторонами конфликта сделано слишком мало, чтобы разрешить конфликт, который уже унес жизни более чем 10 тысяч человек, пишет DW.

В то же время, МИД подтвердил важность Минских договоренностей, благодаря которым «удалось сдержать конфликт на востоке Украины и предотвратить распространение пожара в регионе».

«При наличии политической воли можно и сегодня добиться прогресса — это показал успешный обмен сотнями заключенных в конце декабря», — отмечается в заявлении.

Берлин призвал все стороны конфликта проявить политическую волю для реализации минских договоренностей.

По мнению внешнеполитического ведомства, стабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе могла бы способствовать миротворческая миссия ООН.

«Германия, вместе с Францией, продолжат интенсивно работать в «нормандском формате» над решением, которое, наконец, принесет мир», — подчеркнули в МИД.