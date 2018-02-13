Минфин собрал с белорусов еще 11 млн долларов, доразместив гособлигации

Министерство финансов доразместило государственные долгосрочные облигации, выпуска № 246, номинированные в иностранной валюте, почти на 11 млн долларов. Общий объем данного выпуска составляет 50 млн долларов, облигации на 39,1 млн долларов были размещены 6 февраля.

Аукцион по доразмещению был проведен Министерством финансов 12 февраля. Было допущено 48 заявок от 46 участников с ценами от 100,082% до 101,640% от номинала на общую сумму 17,28 млн долларов. По результатам аукциона цена отсечения составила 100,082% от номинала, средневзвешенная цена — 100,190% от номинала. Фактический объем размещения составил 10 млн 904 тыс. долларов по ценам, заявленным участниками аукциона, пишет БелаПАН.

В 2017 году на внутреннем финансовом рынке Беларуси было реализовано государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, на 395,1 млн долларов, 51 млн евро и 200 млн белорусских рублей.

С целью рефинансирования задолженности по госдолгу Минфин в 2018 году намерен разместить гособлигации на 1 млрд долларов. При этом 400 млн долларов планируется привлечь на внутреннем и 600 млн долларов на внешнем рынке.

В январе 2018 года на внутреннем финансовом рынке Беларуси реализовано государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, на 6,2 млн долларов. Валютные гособлигации были реализованы в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.