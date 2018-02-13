В Круглянском районе пенсионерке переломало ноги при обрушении стены склада

Происшествие, в котором пострадала 60-летняя пенсионерка, произошло вечером в понедельник, 12 февраля, в деревне Пригани-2 (Круглянский район).

Как сообщили в региональном управлении МЧС, женщина решила самостоятельно разобрать стену в неэксплуатируемом здании склада, однако упавшая стена заблокировала ноги пенсионерки.

Спасателями при помощи специального гидроинструмента попавшая в беду женщина была извлечена и передана работникам скорой медицинской помощи.

Сельчанка госпитализирована в районную больницу с диагнозом «черепно-мозговая травма, закрытый перелом обеих ног».