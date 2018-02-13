В Круглянском районе пенсионерке переломало ноги при обрушении стены склада
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Происшествие, в котором пострадала 60-летняя пенсионерка, произошло вечером в понедельник, 12 февраля, в деревне Пригани-2 (Круглянский район).
Как сообщили в региональном управлении МЧС, женщина решила самостоятельно разобрать стену в неэксплуатируемом здании склада, однако упавшая стена заблокировала ноги пенсионерки.
Спасателями при помощи специального гидроинструмента попавшая в беду женщина была извлечена и передана работникам скорой медицинской помощи.
Сельчанка госпитализирована в районную больницу с диагнозом «черепно-мозговая травма, закрытый перелом обеих ног».
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