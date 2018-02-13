В минувшее воскресенье, 11 февраля, на городском озере в Слониме рыбак провалился под лед. К счастью, спасатели Гродненской областной организации ОСВОД вовремя пришли на помощь.

Как отмечается, 52-летний мужчина рыбачил на Лобазовском озере, что находится в районе улицы Багратиона.

Рыбак не учел, что через озеро течет река Исса — лед подмыло, и он стал непрочным. В чего мужчина и провалился.

Спасенный мужчина не пострадал.

Сотрудники ОСВОД и МЧС не устают повторять, что прежде идти на лед необходимо на 100% убедиться в том, что это небезопасно.

Напомним, на днях сообщалось, что в белорусской столице на реке Свислочь под лед провалился мужчина. Увы, спасти его не удалось.