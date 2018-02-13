В Совете Федерации уволили с должности белоруса Франца Клинцевича

По данным российских СМИ, причиной отставки первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франца Клинцевича называют «длинный язык» сенатора.

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Как сообщил источник «Ведомостей», процедуру увольнения Клинцевича инициировало Министерство обороны РФ, которое было недовольно некоторыми его комментария: они не всегда отражали официальную линию, а иногда могли нанести вред.

Напомним, Франц Клинцевич родился 15 июня 1957 года в Ошмянах. С 1992 года проживает в Москве.