В Совете Федерации уволили с должности белоруса Франца Клинцевича

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По данным российских СМИ, причиной отставки первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франца Клинцевича называют «длинный язык» сенатора.

Фото с сайта news-front.info

Как сообщил источник «Ведомостей», процедуру увольнения Клинцевича инициировало Министерство обороны РФ, которое было недовольно некоторыми его комментария: они не всегда отражали официальную линию, а иногда могли нанести вред.

Напомним, Франц Клинцевич родился 15 июня 1957 года в Ошмянах. С 1992 года проживает в Москве.


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Тэги: Совет федерации Персона: Франц Клинцевич

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