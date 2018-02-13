Из-за эпидемии гриппа в Вильнюсе закрыты 19 школ

В Литве продолжается эпидемия гриппа, на карантин закрывают школы, а родители думают, с кем оставлять здоровых детей, ведь работу никто не отменял.

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По данным вильнюсской мэрии, в настоящее время в столице Литвы закрыты 19 школ и один детский сад.

В большинстве школ уроков не будет до 15 февраля. Вопрос объявления карантина решает администрация школ и детских садов, пишет DELFI.

По приказу министра здравоохранения, даже родителям здоровых детсадовцев могут выдавать больничные, если в детских садах объявлен карантин (не больше чем на 14 календарных дней).

Представитель Вильнюсской мэрии Риманта Рожанскайте сказала, что из-за большого количества больных руководство поликлиник изменило график работы врачей, чтобы помощь и лечение могли получить все нуждающиеся.