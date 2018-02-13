Белорусы могут до 14 дней находиться в Гонконге без виз

С сегодняшнего дня, 13 февраля, начало действовать межправительственное соглашение между Беларусью и специальным административным районом КНР Гонконгом об отмене визового режима.

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Граждане Беларуси и граждане Китая, которые живут в Гонконге, получили право въезжать, выезжать, находиться и проезжать транзитом без виз на протяжении 14 дней, пишет БелаПАН.

В соглашении отмечается, что граждане обоих государств будут осуществлять свои поездки через пограничные пункты пропуска, предназначенные для международного пассажирского сообщения, а также соблюдать национальное законодательство другой стороны.