Жуткая смерть: на торфобрикетном заводе «Лидский» погибла лаборант

Очередная гибель на производстве зафиксирована в Беларуси. Трагедия произошла в Лидском районе на торфобрикетном заводе.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, 9 февраля около 11:30 в брикетном цеху ОАО «Торфобрикетный завод «Лидский» при проведении физико-механических испытаний прочности брикета 37-летняя лаборант получила несовместимые с жизнью травмы.

Следователи УСК по Гродненской области и Лидского РОСК с участием экспертов и специалистов Лидского межрайонного отдела Гродненского областного управления департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия, изъяли и изучили документацию по охране труда и технике безопасности.

Установлено, что получившая телесные повреждения женщина выполняла свои обязанности с использованием механической установки, не отвечающей требованиям безопасности. Это привело к зацеплению ее одежды элементами данного оборудования и обусловило причинение вращающимся стальным барабаном телесных повреждений с острой кровопотерей и травматическим шоком, повлекших смерть.

По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 УК), возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в совершении преступления признан 27-летний мастер смены брикетного цеха.

Допрашиваются руководители и работники. Проводится судебно-медицинская экспертиза.