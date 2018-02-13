С преступностью предстоит еще долго и серьезно бороться, — Лукашенко

На сегодняшнем заседании Совета безопасности Беларуси с участием Александра Лукашенко обсуждаются вопросы обеспечения правопорядка в стране и безопасности граждан.

Фото пресс-службы президента

«В стране удается многое сделать для безопасности людей. Защите общества и каждого человека в Беларуси всегда придается первостепенное значение. Мы по праву гордимся, что Беларусь у нас относительно спокойная и безопасная страна», — сказал Лукашенко.

В то же время он уверен, что успокаиваться нельзя. «Сегодня отчетливо прослеживаются тенденции снижения преступности. За последние десять с небольшим лет вдвое снизился уровень криминализации общества. Уменьшилось количество пострадавших из-за преступных посягательств, а также число дорожно-транспортных происшествий. Втрое меньше садится за руль нетрезвых водителей, сокращается количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», — отметил Лукашенко.

Он считает, что с преступностью предстоит еще долго и серьезно бороться, успокаиваться на этом направлении ни в коем случае нельзя.