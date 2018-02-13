Белорусские чиновники попытаются договориться о размещении евробондов в США и Европе

Представители Минфина с 15 февраля проведут серию встреч с потенциальными инвесторами. Организаторами выступят банки Citi и Raiffeisen Bank International. Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе.

Подробности о планируемом объеме выпуска в финансовом ведомстве не раскрывают до окончания road show, пишет БелаПАН.

Ранее в руководстве Минфина заявляли, что Беларусь планирует разместить еврооблигации на 600 млн долларов в первом полугодии 2018 года.

Стоит также отметить, что в январе Беларусь погасила выпуск еврооблигаций 2011 года.

«22 января 2018 года одновременно с последней выплатой купонного дохода на сумму 35,8 млн долларов США Министерство финансов направило средства платежному агенту (Deutsche Bank AG, London) на погашение выпуска государственных облигаций, размещенных на международном финансовом рынке 26 января 2011 года, на сумму 800 млн долларов США», — сообщило финансовое ведомство.

В целом на погашение и обслуживание внешнего государственного долга Беларусь в 2018 году должна направить 3,1 млрд долларов. Основные выплаты связаны с валютными обязательствами перед Россией и инвесторами, которые ранее купили белорусские евробонды.