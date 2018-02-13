У Путина нет понимания необходимости укреплять армию Беларуси, считает Лукашенко

Критическое замечание в адрес России сделал 13 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента РФ

«Мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе», — приводит слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко констатировал, что основное бремя по защите общего пространства в случае необходимости, естественно, ляжет на Россию. «Но серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы — Беларуси, Казахстана, Армении, других стран — такого понимания нет. И это очень больно может аукнуться», — цитирует БелаПАН главу государства.

«Я не в том плане, что мы хотим или в очередной раз, как у них принято говорить, требуем каких-то денег на какие-то мероприятия. Но надо понимать, что, допустим, Беларусь является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении, — пояснил свою позицию Лукашенко. — А здесь сегодня наиболее опасное направление. Хотя и концентрация негативных явлений в Афганистане не может успокаивать нас и на южном направлении».

Поэтому, по словам главы государства, надо серьезнейшим образом, по крайней мере, после президентских выборов в России, подумать и принимать решение.

«Нам нужно серьезнейшим образом не просто модернизировать наши вооруженные силы, а надо совершенствовать и более активно приспосабливать к возможным боевым действиям. Возможным. Исходя из опыта ведения войн и конфликтов в современное время», — заявил Лукашенко.