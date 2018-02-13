Премьера спектакля «Любви все оперы покорны» состоится 14 февраля в КЗ «Верхний город»

Музыкальный дом «Классика» и солисты Большого театра Беларуси подготовили специальную программу ко Дню всех влюбленных — лирическую мелодраму «Любви все оперы покорны», которую покажут 14 февраля в концертном зале «Верхний город».

Музыкальная лирическая мелодрама «Любви все оперы покорны» состоит из арий и дуэтов любимых и известных опер, а также неаполитанских песен.

«В полотно этого спектакля нам удалось вплести и белорусскую музыку. Это и не удивительно, потому что наша музыка ХIX века была неотъемлемой частью европейского контекста», — сказал в комментарии для Naviny.by директор Музыкального дома «Классика» Александр Чаховский.

Спектакль «Любви все оперы покорны» — это сочетание музыки Бизе, Моцарта, Монюшко, Чайковский, Верди, ди Капуа и пикантного сюжета, который интригующими зарисовками расскажет о взаимоотношениях героев.

На сцену «Верхнего города» выйдут Екатерина Михновец (меццо-сопрано) и Виктор Менделев (тенор) — солисты Большого театра Беларуси и Музыкального Дома «Классика». Также в спектакле занят Михаил Клепец (баритон), а партию фортепиано исполнит Марина Ромейко.

Спектакль «Любви все оперы покорны» — это продолжение сценического эксперимента, начатого комедией «Опера в пижаме», ставшей уже визитной карточкой Музыкального дома «Классика».

За шесть своей работы Музыкальный дом «Классика» осуществил немало резонансных проектов — первый в Беларуси оперный флешмоб, «оживление» музейной экспозиции в Несвижском дворце, проект «Классика возле Ратуши», гастроли по нашей стране молодых и давно известных за ее пределами Кирилла Кедука, Ивана Каризны и Артема Шишкова.