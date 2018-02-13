Ермошина рассказала о социальном шантаже со стороны избирателей
Перед началом досрочного голосования на местных выборах, которые состоятся 18 февраля, «усиливается социальный шантаж» со стороны избирателей. Об этом заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 13 февраля на пресс-конференции в Минске.
«Граждане говорят, что в связи с нерешением социальных проблем не пойдут на выборы. Причины разные: не убрали снег, не вывозят мусорные контейнеры. Поступило два коллективных заявления по поводу сноса частного сектора», — приводит БелаПАН слова главы ЦИК.
Также, отметила Ермошина, граждан не устраивает то, что в листовках указано мало информации о кандидатах в депутаты. «Могу сказать, что кандидаты должны ходить чаще на встречи с избирателями», — заявила она.
Со стороны избирателей, по словам главы Центризбиркома, также поступают предложения о размещении большего количества информации о выборах на сайтах местных распорядительных органов, в том числе о том, где будут проходить встречи с кандидатами.
В ЦИК поступило 153 письменных обращения граждан во время местной кампании. «Часть из них не связаны с подготовкой выборов, касаются вопросов жизни самих граждан и их проблем», — сказала Ермошина.
Кроме того, она сообщила, что из более чем 22 тысяч кандидатов в депутаты заявки на проведение массовых мероприятий подало менее пяти тысяч человек.
Обсудим?