Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР будет добиваться встречи с главой Мингорисполкома

Белорусская оппозиция в преддверии празднования 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики намерена добиваться встречи с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем для обсуждения возможности проведения мероприятий 25 марта. Об этом на пресс-конференции в Минске 13 февраля заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец.

Северинец сообщил, что 8 февраля в Мингорисполкоме он был на приеме у руководителя отдела по работе с обращениями граждан.

«Нашлось письмо, которое мы отправляли с просьбой организовать встречу с Андреем Шорцем. Нам пообещали по крайней мере дать официальный ответ. По поводу встречи дословно мне сказали так: «Шорец ни от кого не бегает, по Куропатам вы встречались, и здесь проблем нет», — сказал сопредседатель БХД.

Политик написал заявление с просьбой попасть на прием к Шорцу 7 марта. «В принципе, мы жмем, как можем. Но мы понимаем, что еще нет, скорее всего, решения по 25 марта. Поэтому они сами не знают, что сказать и для чего встречаться. Пока это решение не будет принято, а оно, очевидно, будет приниматься Лукашенко, наша задача — посетить все возможные государственные учреждения: Администрацию президента, Совет министров, Минкультуры, ГУВД, сказать им, что это формат празднования, что не надо нас бояться», — подчеркнул Северинец.

Со следующей недели представители оргкомитета намерены начать посещать другие государственные органы. «Я думаю, это тоже будет непросто, это не будет один поход, открытые двери и замечательный ответ. Нужно будет стучаться, — считает сопредседатель БХД. — И мы просто месяц «положим» на эти контакты. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы это был именно праздник».

По мнению члена оргкомитета, культуролога Вацлава Орешко, «проблема в том, что решается этот вопрос не в исполкоме». «Пока не будет наверху решено, нам ничего не скажут», — уверен он.