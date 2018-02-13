Лукашенко требует усилить PR строительства БелАЭС

/ Общество
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По мнению Александра Лукашенко необходимо усилить «информационное сопровождение строительства БелАЭС». Об этом он заявил на заседании Совета безопасности 13 февраля.

Лукашенко требует усилить PR строительства БелАЭС

«Важнейшим вопросом в деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям на современном этапе остается контроль за безопасным строительством и эксплуатацией Белорусской АЭС, — цитирует главу государства пресс-служба президента. — В том числе обеспечение информационного сопровождения национального ядерного проекта».

По мнению Лукашенко, Администрации президента и Госсекретариату Совета безопасности «пора отучиться и отучить ведомства сидеть и ждать каких-то команд о каждодневном и эффективном информационном сопровождении государственной политики во всех сферах», пишет БелаПАН.

«Мы об этом говорили при назначении руководителей важнейших средств массовой информации», — напомнил он.


Сюжет: Беларусь строит АЭС

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Тэги: АЭС-Беларусь PR Персона: Александр Лукашенко

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