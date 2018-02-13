Лукашенко потребовал от Минобороны незамедлительно усилить идеологическую работу

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 13 февраля попросил министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова проинформировать, какие меры предпринимаются для наведения порядка в армии, повышения мотивации и улучшения условий службы.

«Из рук вон плохо, что в Министерстве обороны оказались упущены вопросы работы с личным составом, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Может быть, не так объемно, как я только что сказал, но такие факты мы знаем».

Глава государства сказал, что случаи неуставных взаимоотношений и другие нарушения — это те явления, о которых в белорусской армии, казалось бы, должны давно забыть, пишет БелаПАН.

«Чем занимается идеологическая и воспитательная вертикаль в военном ведомстве? По всей видимости, соответствующие руководители закрылись бумагами, формализмом и давно устаревшими формами работы», — отметил президент.

У него также есть вопросы и к органам прокуратуры: «Почему система разворачивается только после чрезвычайных происшествий? Как будет в дальнейшем обеспечиваться соблюдение законности в воинских коллективах?»

По словам Лукашенко, Генеральной прокуратуре и прокуратуре вообще «пора уже от эпизодических заявлений в средствах массовой информации переходить к более системной работе».

Президент также потребовал от Министерства обороны незамедлительно усилить идеологическую работу, в том числе информационную.

Напомним, тема неуставных отношений в армии особенно проявилась после гибели в 72-м Объединенном учебном центре в Печах под Борисовом 21-летнего пинчанина Александра Коржича. Следствие длится уже четыре месяца.

Напомним, недавно Следственный комитет продлил расследование самого громкого дела о дедовщине в белорусской армии — гибели рядового Александра Коржича. Тело 21-летнего парня нашли висящим в петле со связанными ногами и надетой на голову майкой 3 октября в подвале медроты. 5 октября в качестве первоначальной версии следствие назвало суицид, но родственники с этим не согласились и заявили о насильственном характере смерти.