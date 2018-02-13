В плей-офф Мировой группы Кубка федерации Беларусь сыграет со Словакией
Жеребьевка матчей плей-офф Мировой группы состоялась 13 февраля. В матче за право играть в элитном дивизионе женского командного тенниса Беларусь встретится со Словакией.
Матч состоится 21-22 апреля на площадке белорусских теннисисток. В последнее время минские матчи Кубка федерации проходят на «Чижовка-Арене».
В текущем рейтинге Кубка федерации Беларусь занимает 4-е место, Словакия — 11-е.
В других матчах плей-офф встретятся Румыния — Швейцария, Австралия — Нидерланды, Италия — Бельгия.
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