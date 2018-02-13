Фотофакт. В Минск прибыл Кубок мира ФИФА

Главный трофей мирового футбола — Кубок мира ФИФА — в настоящее время находится на «гастролях» в белорусской столице.

Участник чемпионата мира 1982 года Сергей Боровский

Премьера прошла в Дворце Независимости, где в специальной церемонии принял участие Александр Лукашенко.

Кроме него первыми белорусами на нашей земле приз лучшей футбольной сборной планеты увидели такие известные в Беларуси футбольные личности, как Эдуард Малофеев, Александр Глеб, Сергей Боровский, Виталий Родионов, Сергей Штанюк, Людас Румбутис, Брий Пудышев, Михаил Вергиенко…

Желающие смогут увидеть Кубок мира сегодня с 15 до 22 часов в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club.

Далее Кубок мира ФИФА отправится в столицу Болгарии.