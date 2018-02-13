Наблюдать за выборами будут 28,6 тыс. человек, в основном представители провластных структур

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Лидии Ермошиной, для участия в наблюдении за местными выборами зарегистрировано более 28,6 тысячи человек. Об этом сообщила 13 февраля на пресс-конференции в Минске.



«Это данные на 12 февраля. Количество наблюдателей будет увеличиваться», — сказала Ермошина



Больше всего национальных наблюдателей представляют БРСМ (6.795) и РОО «Белая Русь» (5.118). Федерация профсоюзов Беларуси уже выдвинула 2.970 человек, Белорусский Хельсинкский комитет — 38, Партия БНФ — три, Коммунистическая партия Беларуси — 952, Белорусская партия левых «Справедливый мир» — 26 и так далее, пишет БелаПАН.

«В основном наблюдатели выдвинуты в участковые избирательные комиссии», — сообщила Ермошина.



Кроме того, аккредитовано 46 международных наблюдателей. Это сотрудники дипломатических ведомств: по три — от посольства Великобритании и Венесуэлы, по два — Франции и Швеции, десять — России, восемь — США, 13 — Литвы,по одному — от Венгрии, Австрии, Нидерландов, отделения посольства Швейцарской Конфедерации и представительства Евросоюза в Беларуси.



На местные выборы в Беларуси иностранные наблюдатели не приглашаются. Однако по традиции аккредитованные в стране представители дипломатических ведомств смогут принять участие в наблюдении.