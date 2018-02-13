Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР готовит к юбилею круглый стол с участием историков

Оргкомитет по празднованию 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики намерен провести в начале марта посвященный юбилею круглый стол с участием историков. Об этом на пресс-конференции в Минске 13 февраля сообщил член оргкомитета, культуролог Вацлав Орешко.

«Мы с историком Ниной Стужинской готовим научный круглый стол. Предварительно, он состоится 4 марта. Его название «БНР — люди, события, места». Думаю, что нам удастся собрать историков с достаточно оригинальной и интересной информацией», — отметил Орешко.

При этом он подчеркнул, что многие историки, работающие в государственных учреждениях, отказываются от участия в мероприятиях, посвященных 100-летию БНР, опасаясь проблем на работе.

Член оргкомитета обратил внимание, что это не единственное подобное мероприятие, которое планируется провести в Минске к юбилею.

По его информации, на конец февраля запланирована посвященная БНР научная конференция, которую организует историк Николай Акалович.

Кроме того, обсуждается возможность организации специальной выставки в Национальном историческом музее.

О намерении провести в начале апреля во Дворце искусства посвященную дате выставку работ членов Белорусского союза художников на пресс-конференции сообщил художник Алексей Марочкин.

Оргкомитет 13 февраля презентовал визуальные образы для оформления празднования 100-летия БНР. Среди них эмблема праздника, в основу которой положено изображение герба «Погоня», использовавшееся в XX веке белорусской эмиграцией. Во время шествия 25 марта организаторы намерены предложить участникам нести большие портреты деятелей БНР.