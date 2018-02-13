Искусственный рост зарплат создаст букет проблем для экономики, — Чубрик

По мнению директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, динамика зарплат, опережающая производительность труда, создаст букет проблем для белорусской экономики.

Как отмечается в его аналитической записке «Возвращение внутреннего спроса: рано паниковать, рано радоваться», данные о потреблении домохозяйств за четвертый квартал 2017 года будут опубликованы только к концу марта, но из динамики доходов и занятости виден рост потребления домохозяйств не менее чем на 10%, пишет БелаПАН.

«В последний раз потребление росло подобными темпами во второй половине 2012 года и первые три квартала 2013 года, когда экономические власти предприняли последнюю (на данный момент) попытку простимулировать рост [экономики] за счет внутреннего спроса, и эта попытка закончилась валютным кризисом, как и предыдущие», — вспоминает Чубрик.

Тем не менее, считает он, учитывая снижение уровня потребления домохозяйств в годы рецессии, пока рост внутреннего спроса можно считать восстановительным, и он не должен оказывать негативного влияния на финансовую стабильность в стране.

При этом экономист выражает обеспокоенность тем, что в четвертом квартале 2017 года прирост номинальной зарплаты на 2,6 процентного пункта превысил прирост производительности труда.

«Если это временный «выброс», связанный с задействованием административных методов и бухгалтерских ухищрений для выполнения поручения о доведении зарплаты до 1.000 рублей к концу года, то опасаться нарастания дисбалансов не стоит. Если же ускоренный рост зарплаты по сравнению с производительностью станет тенденцией, то макроэкономические риски снова станут актуальными», — подчеркивает Александр Чубрик.

По мнению эксперта, резкий скачок заработной платы в конце 2017 года пока рано считать началом «разворота» в политике доходов, поскольку до ноября зарплата росла медленнее производительности труда.

«Тем не менее, если повышение зарплаты административными методами продолжится, это повлечет за собой целый букет последствий для экономики — от снижения конкурентоспособности и прибыли предприятий до повышения спроса на валюту и обесценивания белорусского рубля с вытекающими из этого последствиями для инфляции и процентных ставок», — полагает Александр Чубрик.