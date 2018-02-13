Брестский облисполком не видит оснований для приостановки строительства аккумуляторного завода. Об этом говорится в ответе, полученном от областной власти на коллективное обращение жителей Бреста и Брестского района.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, «облисполком аргументирует свою позицию тем, что строительство завода ведется в соответствии с действующим законодательством».

Он напомнил, что 25 января в Брестский облисполком было направлено обращение с требованием приостановить возведение аккумуляторного завода под Брестом. Под этим документом подписалось 973 человека.

В нем обращалось внимание властей на то, что решение о строительстве завода было принято без соответствующих общественных обсуждений, для производства аккумуляторов будет использоваться свинец, который является одним из самых вредных веществ и его выбросы могут нанести огромный ущерб окружающей среде и здоровью местных жителей.

«Такой ответ облисполкома не устраивает людей, возмущенных строительством завода. Мы продолжим добиваться приостановления стройки, проведения общественных слушаний с участием жителей Бреста и Брестского района, — заявил Кисляк. — По данным на 12 февраля, против строительства завода уже подписались 33.576 человек».

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.