В Чернигове начался суд по делу белорусского «шпиона» Юрия Политики

13 февраля в Черниговском районном суде началось судебное заседание по делу обвиняемого в шпионаже гражданина Беларуси Юрия Политики.

Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж; передача или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства).

Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи»

Гражданину Беларуси грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества Обвиняемый содержится в СИЗО Чернигова.