Власти Вильнюса запретили марш националистов в центре города

Литовские националисты планировали провести факельное шествие по центру Вильнюса в 100-летнюю годовщину восстановления государственности, сообщает Delfi.lt.

Фото Orestas Gurevičius / DELFI

Комиссия по организации муниципальных мероприятий отметила, что это шествие пошло бы вразрез с официальными мероприятиями.

«В указанное в заявке время уже запланированы мероприятия государственного и муниципального значения, поэтому комиссия по мероприятиям решила не одобрять организацию шествия в указанных местах и указала, что мероприятие может состояться в другой части города», — пояснил представитель мэрии Гинтарас Ляпярскас.

Организатор шествия Сакалас Городецкис заявил, что люди могут собраться на марш и без разрешения самоуправления. Националисты планировали провести шествие в 18 часов от Святых ворот на Замковой улице до Кафедральной площади, где пройдет официальный праздничный концерт.