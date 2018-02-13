Власти Вильнюса запретили марш националистов в центре города

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Литовские националисты планировали провести факельное шествие по центру Вильнюса в 100-летнюю годовщину восстановления государственности, сообщает Delfi.lt.

Фото Orestas Gurevičius / DELFI

Комиссия по организации муниципальных мероприятий отметила, что это шествие пошло бы вразрез с официальными мероприятиями.

«В указанное в заявке время уже запланированы мероприятия государственного и муниципального значения, поэтому комиссия по мероприятиям решила не одобрять организацию шествия в указанных местах и указала, что мероприятие может состояться в другой части города», —  пояснил представитель мэрии Гинтарас Ляпярскас.

Организатор шествия Сакалас Городецкис заявил, что люди могут собраться на марш и без разрешения самоуправления. Националисты планировали провести шествие в 18 часов от Святых ворот на Замковой улице до Кафедральной площади, где пройдет официальный праздничный концерт.

 


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Тэги: националисты Литва Персона: Сакалас Городецкис Гинтарас Ляпярскас Город: Вильнюс

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