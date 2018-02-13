Прилепин, Лимонов и другие. В Украине запретили больше ста российских книг
Украинский регулятор внес 135 российских книг в запретный список. В них нашли антиукраинские призывы, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению террористических актов, посягательства на права и свободы человека.
Среди авторов, чьи книги попали в этот список: Эдуард Лимонов, Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко. Они отрицают независимость Украины, Голодомор 1930-х годов.
Эти книги запрещено ввозить в Украину и продавать уже ввезенные.
В Беларуси ограничений на их ввоз и распространение нет.
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