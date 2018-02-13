Почти 10 миллиардов долларов за год вложили в Беларусь иностранные инвесторы

В 2017 году иностранцы инвестировали в экономический сектор Беларуси 9,7 млрд долларов, сообщает Белстат.

Доля прямых инвестиций составила 78,5 процента. Основными инвесторами были российские, британские и кипрские субъекты хозяйствования. Доля России — больше трети: 38 процентов.

Белорусские инвестиции за рубеж составили 5,5 млрд долларов. Больше всего они были направлены в Россиию, Украину и Британию. Здесь также лидирует Россия — 66,9 процента.