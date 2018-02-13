В России запретили белорусские яблоки
Россельхознадзор запретил импорт яблок с нескольких десятков предприятий Беларуси, сообщает пресс-служба надзорного органа. Решение вступит в силу 14 февраля.
Запрет вели «в целях недопущения ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения».
Запрет будет действовать до результатов экспертных переговоров с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.
Решение было принято после проверки 84 белорусских предприятий, поставляющих в Россию свежие яблоки и огурцы. Запрет коснулся продукции 37% проинспектированных предприятий.
Обсудим?