В России запретили белорусские яблоки

Россельхознадзор запретил импорт яблок с нескольких десятков предприятий Беларуси, сообщает пресс-служба надзорного органа. Решение вступит в силу 14 февраля.

Запрет вели «в целях недопущения ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения».

Запрет будет действовать до результатов экспертных переговоров с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Решение было принято после проверки 84 белорусских предприятий, поставляющих в Россию свежие яблоки и огурцы. Запрет коснулся продукции 37% проинспектированных предприятий.