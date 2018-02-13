В России запретили белорусские яблоки

/ Экономика
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Россельхознадзор запретил импорт яблок с нескольких десятков предприятий Беларуси, сообщает пресс-служба надзорного органа. Решение вступит в силу 14 февраля.

Запрет вели «в целях недопущения ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения».

Запрет будет действовать до результатов экспертных переговоров с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Решение было принято после проверки 84 белорусских предприятий, поставляющих в Россию свежие яблоки и огурцы. Запрет коснулся продукции 37% проинспектированных предприятий.

 


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Тэги: яблоки Россельхознадзор

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  • Жду душераздирающие комменты типа "Все мои друзья и родные, приезжая в Беларусь, покупают белорусские яблоки мешками, потому что они самые яблоки в мире!" ну ты понел.
  • Ну ты понЯл.
  • Ну ты понЯл.