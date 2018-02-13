Под Минском погибли трое мужчин

Три обгоревших трупа нашли в частном доме в деревне Прудище Минского района. Они погибли на пожаре в ночь на 11 февраля, сообщает УСК по Минской области.

Тела находились на кухне, рядом с отопительной печью. Из заключения экспертизы следует, что мужчины отравились угарным газом. Криминальную вероятность гибели в УСК отрицают.

Один из погибших — 41-летний минчанин — является племянником хозяина строящегося дома, который живет в другой стране. Других пока не опознали.

Следствие просит поделиться информацией о происшествии, если что-то известно, по телефону: +375173025181 или по адресу: Минск, ул. Скрыганова, 4.