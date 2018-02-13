Слуцк на ушах — готовятся к приезду Лукашенко

Третий день подряд в Слуцке активно наводят порядок: чистят снег, ремонтируют дороги — готовятся к приезду президента, сообщает Kurjer.info.

Местных рабочих оказалось мало — на помощь привлекли дорожников из соседней Любани. Ямочный ремонт делают на Виленской улице. Он был запланирован до информации о визите Лукашенко, но весной — в более подходящую погоду.

Активничают и работники ЖКХ — чистят снег и подметают улицы. Это их ежедневная работа, но сейчас задействовано больше людей. На заводах, которые ждут президента порядок наводили даже в выходной.

Вероятно, Лукашенко посетит Слуцк 16 февраля. Одна из главных целей визита — решить, как слуцкому сахарному заводу выйти из кризиса.