Слуцк на ушах — готовятся к приезду Лукашенко

/ Общество
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Третий день подряд в Слуцке активно наводят порядок: чистят снег, ремонтируют дороги — готовятся к приезду президента, сообщает Kurjer.info.

Местных рабочих оказалось мало — на помощь привлекли дорожников из соседней Любани. Ямочный ремонт делают на Виленской улице. Он был запланирован до информации о визите Лукашенко, но весной — в более подходящую погоду.

К приезду Лукашенко слуцких рабочих заставляют наводить порядок в выходной

Активничают и работники ЖКХ — чистят снег и подметают улицы. Это их ежедневная работа, но сейчас задействовано больше людей. На заводах, которые ждут президента порядок наводили даже в выходной. 

Вероятно, Лукашенко посетит Слуцк 16 февраля. Одна из главных целей визита — решить, как слуцкому сахарному заводу выйти из кризиса.


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Тэги: Слуцк визит Лукашенко Слуцкий сахарорафинадный комбинат ЖКХ Персона: Александр Лукашенко Город: Слуцк

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