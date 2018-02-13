«Лицо было в крови». Полоцкая маршрутка с пассажирами попала в аварию

Микроавтобус маршрутного такси «Новополоцк — Полоцк» попал в аварию возле деревни Экимань, сообщает Gorod214.by.

ДТП случилось по пути в Полоцк. Водитель попытался сделать обгон на перекрестке, врезался в два автомобиля и съехал в кювет. В момент аварии в маршрутке находились пять пассажиров. Житель Полоцка 1955 года получил переломы ребер. Очевидцы сообщили, что медики оказывали помощь женщине, у которой лицо было в крови.

Это второе ДТП с участием маршрутных такси в Полоцком районе за последние две недели: 30 января возле Ропно перевернулась маршрутка №10 когда в ней находились 15 пассажиров.