В Каменце на пять лет осудили вора из России

Суд Каменецкого района осудил россиянина за кражу ядохимикатов на 5 лет колонии, сообщает БЕЛТА.

Мужчина 1994 года рождения обокрал склад сельскохозяйственного предприятия в ночь на 31 мая 2017 года. Он проник внутрь после того как перепилил оконную решетку из метала.

Со склада злоумышленник вынес ядохимикаты дороже 40 тысяч рублей и продал их жителю Брестского района в 6 раз дешевле.

Милиция изъяла часть украденной продукции и вернула предприятию.