В Каменце на пять лет осудили вора из России
Просмотров: 127 Комментариев: 0
Суд Каменецкого района осудил россиянина за кражу ядохимикатов на 5 лет колонии, сообщает БЕЛТА.
Мужчина 1994 года рождения обокрал склад сельскохозяйственного предприятия в ночь на 31 мая 2017 года. Он проник внутрь после того как перепилил оконную решетку из метала.
Со склада злоумышленник вынес ядохимикаты дороже 40 тысяч рублей и продал их жителю Брестского района в 6 раз дешевле.
Милиция изъяла часть украденной продукции и вернула предприятию.
Обсудим?