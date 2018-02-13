В Каменце на пять лет осудили вора из России

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Суд Каменецкого района осудил россиянина за кражу ядохимикатов на 5 лет колонии, сообщает БЕЛТА

Мужчина 1994 года рождения обокрал склад сельскохозяйственного предприятия в ночь на 31 мая 2017 года. Он проник внутрь после того как перепилил оконную решетку из метала. 

Со склада злоумышленник вынес ядохимикаты дороже 40 тысяч рублей и продал их жителю Брестского района в 6 раз дешевле.

Милиция изъяла часть украденной продукции и вернула предприятию.


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Тэги: каменецкий район ядохимикаты гражданин России Город: Каменец

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