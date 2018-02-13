Пинского пенсионера, который сломал нос милиционеру, отправили в колонию

Пенсионер из Пинска проведет полтора года в колонии общего режима за истязание жены и нападение на милиционера.

Старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый заявил, что с апреля 2016 года по август 2017-го мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве бытовых конфликтов неоднократно избивал жену. В октябре 2017 года он также напал на пришедшего к нему после жалобы соседа участкового и сломал тому нос и фаланги пальца.

Мужчина выплатил в пользу потерпевших 1 500 рублей и прошел принудительное лечение от алкоголизма.

Он обжаловал приговор суда первой инстанции, но судебная коллегия оставила изначальное решение в силе.