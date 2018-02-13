Белорусский препарат от рака будут продавать в Евросоюзе

Шведская фармокомпания Double Bond Pharmaceutical International, которая разрабатывает и продает инновационные лекарства против рака и других опасных для жизни болезней, выпустит на рынки ЕС белорусский Темодекс, сообщает Svaboda.org.

Препарат предназначен для лечения злокачественной опухоли головного мозга. Его создали несколько лет назад в Институте физико-химических проблем БГУ. Как показали проведенные в Беларуси клинические испытания, его использование повышает продолжительность жизни онкобольных.

Стоимость Темодекса — около 600 рублей. Цена американских аналогов, но сделанных по другой технологии, доходит до 40 тысяч рублей.

Для того чтобы самим производителям продавать свою продукцию на рынках других стран, они должны были бы за свои средства проводить клинические испытания за пределами Беларуси. У разработчиков таких денег нет, а шведы оплатили расходы на клинические испытания в соответствии со стандартами ЕС.