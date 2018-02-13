Президент ЮАР ушел в отставку за год до окончания срока

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Джейкоб Зума согласился уйти в отставку. На посту его сменит нынешний вице-президент Сирил Рамапоса, сообщает Euronews.  

Отозвать Зуму с поста президента решил Африканский национальный конгресс — правящая партия ЮАР. Это решение политики приняли после 13-часового заседания руководства. Ему дали 48 часов. 

Политический кризис в ЮАР обострился после того, как в декабре лидером АНК избрали противника президента Сирила Рамафосу.

Джейкоб Зума находится на посту президента с 2009 года. Его полномочия должны были истечь в середине 2019 года.


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Тэги: ЮАР президент ЮАР отставка президента Персона: Джейкоб Зума Сирил Рамафоса

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