Президент ЮАР ушел в отставку за год до окончания срока

Джейкоб Зума согласился уйти в отставку. На посту его сменит нынешний вице-президент Сирил Рамапоса, сообщает Euronews.

Отозвать Зуму с поста президента решил Африканский национальный конгресс — правящая партия ЮАР. Это решение политики приняли после 13-часового заседания руководства. Ему дали 48 часов.

Политический кризис в ЮАР обострился после того, как в декабре лидером АНК избрали противника президента Сирила Рамафосу.

Джейкоб Зума находится на посту президента с 2009 года. Его полномочия должны были истечь в середине 2019 года.