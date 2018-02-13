Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 14 февраля
14 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно шесть комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в двух видах спорта — горных лыжах и биатлоне.
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вид спорта
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спортсмены
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время местное
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время белорусское
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трансляция
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горнолыжный спорт, женщины, слалом
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Мария Шканова
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10:15
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04:15
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«Беларусь 5», live, 07:45
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биатлон, женщины, индивидуальная гонка
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Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова
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20:05
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14:05
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«Беларусь 2», live
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