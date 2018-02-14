Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 14 февраля

/ Спорт
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14 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно шесть комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в двух видах спорта — горных лыжах и биатлоне.

вид спорта

спортсмены

время местное

время белорусское

трансляция

горнолыжный спорт, женщины, слалом

Мария Шканова

Соревнования перенесены на 16 февраля из-за сильного ветра.

10:15

04:15

«Беларусь 5», live, 07:45

биатлон, женщины, индивидуальная гонка

Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова

Соревнования перенесены на 15 февраля из-за сильного ветра.

20:05

14:05

«Беларусь 2», live

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Дарья Домрачева Надежда Скардино Ирина Кривко Динара Алимбекова Мария Шканова

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