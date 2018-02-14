Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 14 февраля

14 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно шесть комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в двух видах спорта — горных лыжах и биатлоне.

вид спорта спортсмены время местное время белорусское трансляция горнолыжный спорт, женщины, слалом Мария Шканова Соревнования перенесены на 16 февраля из-за сильного ветра. 10:15 04:15 «Беларусь 5», live, 07:45 биатлон, женщины, индивидуальная гонка Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова Соревнования перенесены на 15 февраля из-за сильного ветра. 20:05 14:05 «Беларусь 2», live