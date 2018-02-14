Названа предполагаемая причина крушения Ан-148

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили анализ данных параметрического бортового самописца, потерпевшего в Подмосковье авиакатастрофу лайнера Ан-148.

По предварительным данным, пилоты не включили перед взлетом обогрев приемников воздушного давления — устройств, от которых зависит работа многих приборов.

В результате из-за обледенения датчиков показания указателей скорости разошлись на десятки километров в час. Экипажу пришлось выключить автопилот, после чего самолет перевели в снижение — чтобы набрать скорость.

Дальнейшие подробности следователи получат, когда завершат анализ данных речевого самописца, сообщает Euronews.

Напомним, днем в воскресенье, 11 февраля, в районе деревни Аргуново (Раменский район) разбился пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.