Нацбанк снизил ставку рефинансирования

14 февраля ставка рефинансирования в Беларуси снижена с 11 до 10,5% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности — с 12 до 11,75% годовых. Такое решение приняло правление Национального банка.

Это первое снижение ставки рефинансирования в 2018 году. В минувшем году Нацбанк снижал ставку восемь раз. Последнее решение об ее уменьшении с 11,5 до 11% вступило в силу 18 октября, пишет БелаПАН.

Как отмечают в главном банке страны, очередное решение о снижении ставки рефинансирования принято с учетом сложившегося и прогнозного уровня инфляции, продолжающегося восстановительного роста экономики, а также благоприятных тенденций на внешних рынках.

Инфляция по итогам 2017 года уменьшилась до 4,6 с 10,6% в 2016 году. Основной вклад в замедление роста потребительских цен внесла базовая инфляция, которая в 2017 году снизилась до 2,5% (в 2016 году — 10%).

По оценкам Нацбанка, в ближайшие месяцы прирост потребительских цен сложится вблизи 5% в годовом выражении. С учетом принятого решения монетарные условия обеспечат по итогам 2018 года удержание инфляции в пределах целевого параметра.

«Факторы со стороны спроса, такие как восстановление роста белорусской экономики и увеличение расходов на конечное потребление, обусловленное ростом денежных доходов населения, находятся вблизи равновесных значений, не оказывающих давления на инфляцию», — указывают в Нацбанке.

Более низкие показатели инфляции в странах — основных торговых партнерах Беларуси ограничивают рост внутренних цен. Риски ускорения инфляции со стороны внешних факторов оцениваются Нацбанком как низкие.

Динамика средней широкой денежной массы складывается в рамках траектории, соответствующей установленному целевому диапазону на 2018 год. В ближайшие месяцы ожидается некоторое ускорение годовых темпов ее роста, что обусловлено эффектом низкой базы предыдущего года, подчеркивают специалисты главного банка страны.

Дальнейшие решения Нацбанка по изменению процентных ставок будут зависеть «от соответствия инфляции прогнозной траектории, развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере, а также вероятности и величины реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции».

Ставка рефинансирования к концу нынешнего года может снизиться до 9,5—10,5%, сообщил журналистам 24 января начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин. Он обратил внимание, что на этот год инфляция запланирована на уровне 6%. «С учетом этого, на наш взгляд, ставка рефинансирования к концу года может снизиться до 9,5—10,5%», — сказал Мурин.