В День всех влюбленных Pornhub бесплатно раздаст премиум-аккаунты

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Крупнейший в мире портал с контентом для взрослых Pornhub бесплатно раздаст премиум-аккаунты на 24 часа в честь Дня святого Валентинак, который отмечается 14 февраля.

В День всех влюбленных Pornhub бесплатно раздаст премиум-аккаунты

Фото pixabay.com

Как отмечается, порносайт опубликовал статистику за аналогичный период прошлого года, согласно которой наплыв посетителей в День святого Валентина превысил средние показатели на 308%, пишет lenta.ru.

Любителей порносайтов предупредили о новой угрозе

Кроме этого ресурс раскрыл информацию, что поиск видео по тегу Valentine увеличивался почти на 3500%, а среднее чисто запросов о купидонах (cupid) вырастало на 652%.

14 декабря 2017 года PornHub открыл доступ к премиальному контенту в честь еврейского праздника Ханука. Ресурс впервые решил отметить «праздник зажигания свечей» и, пользуясь случаем, «разжечь любовные отношения», сообщила тогда пресс-служба портала.

О последнем крупном приросте пользователей Pornhub сообщил 18 января. Региональный наплыв пользователей был отмечен на Гавайах спустя несколько минут после отмены угрозы ракетной атаки.

 


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Тэги: порно День святого Валентина День всех влюбленных

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