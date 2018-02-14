В День всех влюбленных Pornhub бесплатно раздаст премиум-аккаунты

Крупнейший в мире портал с контентом для взрослых Pornhub бесплатно раздаст премиум-аккаунты на 24 часа в честь Дня святого Валентинак, который отмечается 14 февраля.

Фото pixabay.com

Как отмечается, порносайт опубликовал статистику за аналогичный период прошлого года, согласно которой наплыв посетителей в День святого Валентина превысил средние показатели на 308%, пишет lenta.ru.

Кроме этого ресурс раскрыл информацию, что поиск видео по тегу Valentine увеличивался почти на 3500%, а среднее чисто запросов о купидонах (cupid) вырастало на 652%.

14 декабря 2017 года PornHub открыл доступ к премиальному контенту в честь еврейского праздника Ханука. Ресурс впервые решил отметить «праздник зажигания свечей» и, пользуясь случаем, «разжечь любовные отношения», сообщила тогда пресс-служба портала.

О последнем крупном приросте пользователей Pornhub сообщил 18 января. Региональный наплыв пользователей был отмечен на Гавайах спустя несколько минут после отмены угрозы ракетной атаки.