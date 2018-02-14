Десятки иностранных ТВ-каналов могут исчезнуть из сетки вещания на территории Беларуси

Министерство информации предупреждает о недопустимости трансляции в Беларуси иностранных телеканалов, не продливших разрешение на распространение своей продукции.



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«В соответствии с абзацем 4 пункта 41 постановления Совета министров от 2 декабря 2008 года № 1849 «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации», оператор электросвязи не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации обязан обратиться в Министерство информации с заявлением о выдаче разрешения на распространение этого иностранного СМИ», — напоминает ведомство.

При этом, Минфинформ отмечает, что получение иностранным СМИ разрешения освобождает иных лиц, уполномоченных на его распространение, от получения такого разрешения, пишет БелаПАН.

«В связи с тем, что по состоянию на 10 февраля 2018 года ни один оператор электросвязи не обратился в Министерство информации за продлением разрешения на распространение телепрограммы Nautical Channel, данная телепрограмма исключается из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение, — сообщает Мининформ. — Распространение указанной телепрограммы на территории Республики Беларусь является недопустимым, в соответствии с законом Беларуси «О средствах массовой информации».

Одновременно ведомство обращает внимание операторов электросвязи на то, что в марте текущего года заканчивается срок действия разрешения на распространение на территории Беларуси телепрограмм ряда других зарубежных телеканалов: FOX, Fox Life, HDFashion, MTV, MTV Dance, MTV Hits, MTV Live HD, MTV Rocks, Nick Jr., Nickelodeon, Nickelodeon HD, Paramount Channel, Paramount Comedy, VH1 European, VH1 Classic, «Виасат Нэйчер», «Виасат Эксплорер» (Viasat Explorer), «НТВ-Плюс 3D», «Спортивный телеканал «Виасат», «ТВ 1000-Экшн», «Улыбка ребенка», «Да Винчи», «Фест-ТВ».